Trafic de passeports diplomatiques : Révélations explosives sur une mafia qui a duré 3 ans

Le scandale du trafic de passeports diplomatiques entre le ministère des Affaires Etrangères et la Présidence a duré trois ans, rapporte le quotidien Libération.



Après l’arrestation des agents du Département des Affaires étrangères (Badara Sambou et Cheikh Arabi Samb), les opérateurs économiques Limamoulaye Seck et Aly Ndao sontt tombés.



Le gendarme en service au ministère des Affaires étrangères cité dans cette affaire a été interrogé, hier, à la Division des investigations criminelles (DIC).



Ils avaient attribué de fausses lettres au nom de l’ancien président de l’Assemblée nationale Mamadou Seck, de Souty Touré et du défunt Khalife général des Layènes pour décrocher des passeports diplomatiques aux candidats.



Codou Ndiaye et Yacine Fall, les deux fausses nièces de l'ancien ministre et ambassadeur Falilou Kane, ont obtenu des passeports diplomatiques et payé 12 millions de Fcfa à la mafia.



Les faussaires ont aussi soutiré 10 000 euros à la Présidence après une lettre en toc pour la fausse évacuation d’une autorité religieuse en France.