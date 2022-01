Trafic de visas : La gendarmerie démantèle un réseau qui utilisait de faux cachets des ministères des Affaires étrangères et de l'Économie

Alors qu’on n’a pas fini d’évacuer l’affaire du trafic de passeports diplomatiques impliquant des députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), la gendarmerie vient de démanteler un vaste réseau de trafic de visas à Keur Massar.



Les faussaires utilisaient de faux cachets des ministères des Affaires étrangères et de l’Économie pour faire voyager des Sénégalais vers l’Espagne, le Portugal et la France.



D’après les sources de L’Observateur, S. D. Seck, un professeur de philosophie à la retraite, et un agent immobilier nommé Ibra Fall ont été arrêtés. Le présumé cerveau est en fuite et s’est réfugié en Europe.



Les pandores ont saisi plusieurs autres documents, dont de fausses attestations de congé, de faux bulletins de salaire, 67 relevés de comptes bancaires fictifs, 17 fausses attestations d’assurances.



Pis, 11 candidats à l’émigration réclament aux faussaires 1,650 million de Fcfa. Les candidats à l’émigration voyageaient avec le titre d’Inspecteurs du Trésor, d’infirmiers d’État, d’ingénieurs agronomes ou d’informaticiens avec matricule de solde.