Trafic de visas : Les conseils d'Imam Kanté à Kilifeu

Imam Ahmadou Maktar Kanté a réagi suite à la nouvelle vidéo publiée par BuzzSenegal qui enfonce le membre du mouvement Y En A Marre. Dans un post sur Facebook, Imam Kanté a d'abord "manifesté son respect" envers Kilifeu pour les "combats qu'il a menés pour un Sénégal plus juste et plus solidaire".