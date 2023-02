Trafic de volet : au cœur de la filière gambienne

Un Sénégalais et quatre Gambiens ont été arrêtés par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) de Fatick. D’après Libération, les opérations menées en 3 séquences ont permis la saisie de 761 pilules d’ecstasy communément appelées « volet » et conduit à l’arrestation du cerveau « Pa Ouz ».



D’abord, le 3 février dernier, à Karang, la fouille des effets personnels d’O. Cissé, de nationalité sénégalaise, et se disant agent de sécurité domicilié à Yeumbeul, a permis de découvrir, dans sa sacoche, 4 cornets de chanvre indien. L’homme avait aussi dissimulé un sachet contenant 60 pilules de « volet » dans son anus.



Ensuite, sous le feu roulant de questions des enquêteurs, O. Cissé dénonce O. Camara, établi en Gambie. Ce dernier sera arrêté 2 jours plus tard en possession de 195 pilules « volet » cachés dans des pots de chips. Il avouera aux policiers avoir été payé pour livrer la marchandise.



Le 6 février, L. Cissé tombera dans le piège tendu par les limiers avec la complicité de O. Camara. Il sera découvert 293 pilules « volet » cachées dans son caleçon.



Enfin, en poursuivant leurs investigations, les éléments de l’Ocrtis ont arrêté 2 autres ressortissants gambiens : O. Diop dit « Pa Ouz » et A. Bousso. Le premier dissimulait 114 pilules dans son sac à dos et la seconde 99 autres dans son slip.