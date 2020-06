Transgambienne: La frontière fermée aux véhicules particuliers

fermeture de la Transgambienne





Les autorités sénégalaises comme gambiennes s'opposent farouchement à ce que les véhicules particuliers traversent la Gambie via le pont de Farafenni. Seuls les véhicules de l'administration, des forces de sécurité et de défense, de la santé, de transport de marchandises et de transport en commun sont autorisés à traverser la Gambie.

Le prétexte évoqué est la fermeture des frontières terrestres de la Gambie. De nombreux particuliers, arrivés ce matin de part et d'autre de la frontière ont été contraints de rebrousser chemin pour emprunter la route de Tambacounda.

Le ministre des Transports terrestres, celui de l'intérieur du Sénégal sont interpellés pour négocier le passage de tous les types de véhicules.