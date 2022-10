Transport : Dakar Dem Dikk fait dix fois moins de recettes qu’il y a cinq ans

Le nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla, a pris le pouls de l’entreprise à la tête de laquelle il a été nommé lors du dernier Conseil des ministre. «La situation est très déplorable et très difficile», a-t-il souligné hier, jeudi, lors d’une visite au dépôt de Thiaroye où il a rencontré les travailleurs de la société publique de transport.



Mais le successeur de Oumar Bounkhatab Sylla se veut optimiste. «Quand on est dans une société qui est dans une situation très difficile, je peux dire qu’avec le capital humain, je suis persuadé que nous pourrons régler ces problèmes», parie-t-il dans les colonnes du journal Le Quotidien en précisant qu’il s’agira, pour ce faire, de changer le système de management.



Ousmane Sylla explique : «Il y a premièrement, les conditions de travail. Deuxièmement, ce sont les pièes de rechange par rapport au taux de panne que nous avons. Nous avons aussi des difficultés n ce qui concerne la maîtrise des charges. Également, on constate qu’on a dix fois moins de recette qu’il y a cinq ans, on peut se poser des questions. Nous allons essayer de les régler ensemble.»