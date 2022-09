Transport : Touba-Toul inaugure une nouvelle gare routière

La gare routière est implantée à côté du giratoire de l'autoroute Ila Touba. Elle est à moins de 200 m de l'autoroute. Donc, très accessible. Elle est bâtie sur 2 ha, pour un coût estimé à 40 millions de francs Cfa. Les autorités municipales de Touba-Toul croient avoir érigé une infrastructure qui, économiquement, sera viable pour cette commune du département de Thiès





«Cette gare routière se dresse à un point stratégique, près du rond-point faisant face à la sortie de l’autoroute vers Khombole d’un côté et Tivaouane de l’autre.Cette infrastructure routière permettra à la commune d’amasser des recettes fiscales, tout en aidant au développement du secteur des transports, avec le concours d’une démographie galopante de la cité. L’équipe municipale (Touba-Toul) compte valoriser le passage de l’autoroute à péage qui la traverse», laisse entendre le maire Ameth Dièye.