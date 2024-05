Transport urbain : Wave et le concessionnaire du BRT de Dakar nouent un partenariat

Wave Digital Finance et Dakar Mobilité, Concessionnaire du BRT ( Bus Rapid Transit ) de Dakar, ont signé le 03 mai 2024 un accord de partenariat pour la mise en place d’une solution de paiement digitalisée pour le service du transport urbain. Cet accord contribuera à l’amélioration de l’expérience client des voyageurs du réseau SunuBRT en leur offrant la possibilité de payer via leur porte-monnaie électronique Wave au niveau des guichets de vente en stations mais également d’acheter ou de recharger des titres de transport via l’application mobile et le site internet de SunuBRT.



Cet accord intervient à l’ère de la digitalisation du parcours client dans des secteurs moteurs de la croissance économique. Il consacre l’alignement stratégique entre l’ambition de Dakar Mobilité de contribuer durablement à la modernisation des solutions de mobilité urbaine et l’expertise reconnue de Wave Digital Finance dans la promotion de l’usage de masse des services financiers numériques.



Le BRT de Dakar, première mondiale avec ses bus 100% électriques et ses stations alimentées à l’énergie solaire, sera opérationnel dans les prochains jours et apportera une solution durable à la congestion routière et à la pollution de l’air. Il transportera environ 300 000 voyageurs par jour. A propos de Dakar Mobilité Dakar Mobilité est le concessionnaire du BRT de Dakar, c’est une Société Anonyme, de droit sénégalais, détenue à 70% par Meridiam et à 30% par le FONSIS. Elle est chargée de l’acquisition de la flotte de bus électriques, l’exploitation et la maintenance du système BRT de Dakar. Dès son démarrage et pendant toute la durée de la concession, Dakar Mobilité créera grâce au projet BRT environ 1000 emplois directs et locaux.



Sa politique inclusive de ressources humaines visera à privilégier l’accès à l’emploi aux femmes et veillera à ce que les jeunes bénéficient des expertises internationales mobilisées sur le projet pour développer des compétences solides en transport public de masse. L’objectif majeur de Dakar Mobilité est de participer à la stratégie ambitieuse et globale de modernisation de la mobilité urbaine de Dakar et de son réseau de transport à l’horizon 2025.