Traque des délinquants: 666 individus mis aux arrêts par la police en une nuit

Traque des délinquants par la Police

Plus de 700 policiers en tenue et en civil ont été mobilisés, dans la nuit du mercredi au jeudi de 20h à 05h du matin, à l'occasion d'une opération de sécurisation déroulée sur l'étendue du territoire national. Lors de ce ratissage, les limiers ont réussi à faire un grand ménage.