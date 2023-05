Tribunal : Ousmane Sarr inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge Mamadou Seck

Après avoir fait l'objet d'un troisième retour de parquet hier, Ousmane Sarr vient d'être inculpé par le juge d'instruction chargé du 2e cabinet, pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique, selon Me Moussa Sarr.







Ce membre du mouvement Nitu Deugg/Les valeurs et de la plateforme F24 a été envoyé en prison par le juge Mamadou Seck, d'après la même source de Seneweb.