Trouver la meilleur plateforme de trading en Afrique

Comme dans le monde entier, le trading en ligne est désormais une activité largement répandue dans les pays africains. Le négoce de titres financiers est même devenu une nouvelle terre d’opportunités pour les investisseurs du continent, à l’image des traders professionnels. Néanmoins, se pose inévitablement la question du choix du meilleur broker en ligne pour bien débuter dans le trading. Si vous souhaitez faire vos premiers pas dans le trading de cryptomonnaies, sur les devises via le forex en ligne, ou par le biais des CFDs en Afrique, cet article est sans doute fait pour vous.





Qu’est-ce que le Trading en Ligne ?





Le trading en ligne consiste à négocier des actifs financiers, par le biais d’ une plateforme de trading, pour en tirer des gains plus ou moins rapides. Il s’agit de jouer sur la volatilité des marchés financiers en achetant au meilleur moment pour les revendre à un prix plus élevé, et ainsi de suite.





Magie d’internet, le trading en ligne a révolutionné les marchés financiers.

Autrefois réservée à une élite de grands investisseurs et régie par des instruments financiers complexes, il fallait beaucoup d’expérience et de solides connaissances universitaires, pour réussir dans le domaine.





Avec l’essor de la digitalisation, le trading en ligne a tout bouleversé. Elle l’a de fait, popularisée et l’a rendue accessible à Monsieur tout le monde, sans connaissance particulière. Trader est désormais à la portée de tous ! Et ce, même en Afrique!





Trader en ligne est donc devenu relativement facile en réalité. Vous habitez en Afrique et vous voulez trader sur les marchés financiers? Les plateformes spécialisées dans le trading en ligne en Afrique sont nombreuses.





Vous serez ravis d’apprendre que la majorité d’entre elles acceptent tous les traders: du plus novice au trader le plus chevronné. Toutefois, pour commencer à passer vos premiers trades, que ce soit chez vous ou ailleurs, vous aurez besoin d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, dotés d’une bonne connexion Internet.





Sur quels marchés trader en ligne en Afrique ?





• Le Forex : il s’agit d’effectuer des opérations sur différentes paires de devises comme EUR/USD ou USD/JPY. La liste n’étant pas exhaustive.

• Les CFD ou les contrats sur la différence: il s’agit de trader différentes catégories d’actifs destinés à prédire la différence entre le cours d’un actif dans le présent et son cours dans le futur. Le trader doit prédire le delta des cours sur ses positions ouvertes.

• Les Actions : il s’agit de négocier des actions pour en tirer des gains et des dividendes.

• Les matières premières : il s’agit de trader des métaux précieux , de l’or, des produits agricoles comme le blé, du pétrole ou des minerais.

• Les Cryptomonnaies : ici on peut trader des monnaies digitales comme sur les marchés actions afin de profiter des variations de prix avec des positions “long” ou “short”. Son fonctionnement est basé sur la technologie de la blockchain.

• Les ETF : ici, le sous-jacent est un indice boursier.





Conseils pour réussir dans le Trading en ligne en Afrique… comme ailleurs





Une plateforme de trading en ligne est une place boursière virtuelle où les investisseurs se positionnent sur les marchés en mettant en place leur propre stratégie d’investissement sur les instruments financiers qu’ils ont choisis..





C’est un lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs du monde entier, où il est possible de négocier à chaque instant, où que l’on soit, à partir du moment où on est connecté.





Néanmoins il faut suivre les conseils suivants avant de se lancer:





• Choisir un courtier en ligne régulé et à la réputation bien établie

• Tenir compte des avis client sur les différents courtiers

• Bien étudier les frais de courtage proposés par les plateformes de trading

• Créer un compte de trading

• Avant d’investir mieux vaut s'entraîner via un compte démo au préalable

• Alimenter son compte avec un premier dépôt

• Commencer à trader

• Diversifier ses actifs pour mutualiser les risques

• Copier les traders professionnels le cas échéant

• N'investir que ce qu’on peut perdre.





Pourquoi choisir Avatrade?





Fondé en 2006, AvaTrade.fr est l’une des meilleures plateformes en ligne pour les débutants, comme pour les traders plus expérimentés. Le broker propose une sélection de plateformes de trading dotés d’outils uniques. En outre, Avatrade dispose d’une large gamme d’instruments pour trader:





• le Forex

• les actions

• les ETF

• les matières premières

• les CFD





In fine, pour bien débuter le trading en ligne en Afrique, et de la manière la plus sereine qui soit, la première chose à faire, est de trouver un bon courtier sur Internet comme AvaTrade. Mais ne brûlez pas les étapes et privilégiez au départ, l'entraînement via un compte de démonstration. N’hésitez pas à l’utiliser jusqu’à être certain de bien maîtriser les règles du trading en ligne. Ceci, avant d’investir réellement votre propre argent.





Avatrade vous permet, en outre, de copier les meilleurs Traders grâce au copy trading. Il y a donc une solution pour tous les profils. AvaTrade est disponible dans de nombreux pays européens et africains.









Article proposé par Bertrand Dubourg , consultant pour Avatrade