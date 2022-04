Tuerie de Médinatoul Salam en 2012 : Le cri du cœur de Serigne Saliou Sow, fils de Bara Sow, l’une des victimes

Le fils de Bara Sow, Serigne Saliou Sow réagit

La grâce présidentielle accordée aux meurtriers de Bara Sow et d'Ababacar Diagne, la veille de la fête de l’indépendance, continue de faire grincer les dents.





Serigne Saliou Sow, fils de Bara Sow, l’une des personnes tuées en 2012 à Médinatoul Salam, réagit pour la première fois. Et c'est pour dénoncer l’élargissement des meurtriers de son père. Il trouve injuste que ces personnes recouvrent la liberté, alors qu'elles n’ont même pas purgé la moitié de leur peine, encore moins honoré les dommages et intérêts qu'elles doivent verser aux familles des victimes.