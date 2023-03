UCAD : l’incroyable parcours de l'étudiant en Droit arrêté pour vol de sept bœufs

Un jour de février dernier, Moussa Sow dit Arona, étudiant en droit à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), abandonne les amphis et se rend à Nguékhokh. Vers 4 heures du matin, il s’introduit dans le verger d’un nommé Bara Tall. Après y avoir dérobé six bœufs par le passé, selon une enquête de la gendarmerie, le juriste en herbe voulait remettre le couvert cette nuit-là. Il avait presque réussi son coup.



D’après L’Observateur, Arona met la main sur sept bœufs de race et s’enfonce dans la forêt. La suite du plan consistait à rejoindre ses deux complices : un boucher nommé Talla et un chauffeur du nom de Malaye. Ces derniers étaient censés l'attendre à hauteur du pont de l’autoroute à péage, non loin de Malicounda (Mbour).



Mais au moment de rallier le point de rendez-vous, Moussa Sow est aperçu par un ami de sa victime, Omar Sarr. Ce dernier informe Bara Tall. Complété par Macoumba Dièye, le trio se lance à la poursuite du voleur de bœufs qui prenait la précaution, chaque fois qu’il visitait un verger, de porter deux chaussures différentes pour effacer ses traces.



Son astuce n’a pas eu l’effet escompté cette fois-ci. L’étudiant en droit sera arrêté. Il passe aux aveux et décide de coopérer. Il demande à ses deux complices de le rejoindre, faisant semblant que son plan se déroule comme prévu. Ces derniers, ayant compris qu’il s’agissait d’un piège, fondent dans la nature.



Moussa Sow sera mis à la disposition de la gendarmerie de Nguékhokh. Il a été jugé lundi dernier devant le tribunal de grande instance de Mbour. À la barre, le mis en cause a opéré un virage à 180 degrés par rapport à ses aveux à l’enquête préliminaire, jurant avoir endossé le vol de sept bœufs sous la torture.



Les différents témoignages prendront le contrepied de ses déclarations. Il a été reconnu coupable et condamné à deux ans ferme et à verser un million de francs CFA de dommages et intérêts à Bara Tall.