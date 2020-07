UCG et Entente Cadak-Dakar : 780 millions soutirés sur instruction de... (Rapport Ige)

Les rapports de l’Ige dévoilés lundi dernier encerclent la mafia des ordures. Entre 2012 et 2015, 8 employés de l'UCG et à l'Entente Cadak-Dakar ont retiré plus de 780 millions Fcfa, informe Libération.







Saisis par les Vérificateurs, les mis en cause avouent avoir effectué ces opérations sur ordre des DG de l’UCG et de l’Entente.