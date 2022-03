UGB : Les étudiants poursuivent leur mouvement de grève

Poursuite de la grève des étudiants de l'UGB

Le mouvement d’humeur des étudiants se poursuit à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. A l’issue d’une assemblée générale tenue hier, ils ont décrété une grève de 72 heures avec une cessation de toutes activités pédagogiques et des journées sans ticket (Jst) illimitées.





Selon le « Soleil », ils ont manifesté leur colère en bloquant la circulation sur la route nationale 2, à l’aide de barricades faites de branches d’arbres et de pneus incendiés.





Pour l’actuel président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl), Ousmane Guèye, la principale revendication est la poursuite des travaux de réhabilitation de la voirie interne de cette institution universitaire.





Joint par nos confrères, le directeur général du Crous, Papa Ibrahima Faye, a informé qu’ « après les problèmes notés, tout est maintenant rentré dans l’ordre, car la reprise est annoncée par les techniciens en charge des travaux ».