Un 737 rate son décollage à l’AIBD : le Sénégal doit-il mieux surveiller Boeing ?

Un Boeing 737-300 de Transair, affrété par Air Sénégal, a raté son décollage à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, cette nuit de mercredi à jeudi. L’avion s’est retrouvé dans le décor après une sortie de piste alors qu’il s’apprêtait à prendre les airs pour Bamako.



Au moment de la déroute, le moteur droit de l’appareil a pris feu. Des sources officielles font état de onze blessés, dont quatre graves, et de dégâts matériels.



Ce n’est pas le seul incident impliquant des Boeing ces dernières années et même ces jours-ci. Cette semaine, avant le Sénégal donc, des appareils de l’avionneur américain ont frôlé le drame au Canada et en Turquie. «Dans le même temps, un nouveau lanceur d’alerte dévoile à la BBC de nouvelles failles dans le processus de fabrication des Boeing», rapporte Courrier International sur son site.



Le même média rappelle qu’auparavant «quatre lanceurs d’alerte ont dénoncé de ‘graves problèmes’ de sécurité chez le constructeur aéronautique américain Boeing devant une commission d'enquête du Sénat américain».



Trois Boeing controversés