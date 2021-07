Un bon lundi pour avoir une bonne semaine : Voici 5 excellents conseils

Pas toujours facile de prendre la vie du bon côté le lundi. Avec la fin du week-end et le début d’une longue semaine de travail, il y a vraiment de quoi vous mettre de mauvaise humeur! Pourtant un bon Lundi assure le plus souvent une bonne semaine. Voici 5 conseils donnés pour passer de bons lundis et par ricochet, une bonne semaine.



1. Se préparer la veille



Si les dimanches ne sont pas plus réjouissants que les lundis, il est pourtant nécessaire d’en profiter pour bien débuter la semaine. Dormez, reposez-vous, lisez un livre ou faites de la marche c’est a vous de voir. L’essentiel est de profiter de votre journée du dimanche pour être en forme lundi. Dimanche soir, gagnez du temps en préparant déjà toutes vos affaires pour le lendemain. Vous vous mettrez au lit plus serein, en sachant que le lundi matin ne sera pas synonyme de stress et de rush pour débuter la semaine.



2. Levez-vous un peu plus tôt



Même si tout est déjà prêt, réveillez-vous un peu plus tôt que d’habitude pour profiter d’un moment de calme. Prenez le temps de petit-déjeuner, de prendre un café, de vous accorder quelques minutes de détente avant d’entamer cette nouvelle semaine. Cela vous permettra de recharger vos batteries.



3. Structurez votre journée/semaine



Une fois arrivée au travail, commencez par établir une to-do list avec toutes les tâches à accomplir dans la journée. Classez-les selon leur degré d’urgence et affectez à chacune d’entre elles une durée. Une manière de ne rien oublier et de réduire le stress puisque tout sera bien clair dans votre esprit pour entamer la semaine.



4. Accordez-vous des petits moments de détente



Ce n’est pas parce que votre to-do list est chargée que vous ne méritez pas des moments de battements ! Faites des micro-pauses, discutez avec vos collègues, prenez un café. Le lundi est souvent une journée marathon mais inutile de vous épuiser, vous risqueriez d’accumuler la fatigue au fil de la semaine.



5. Restez positif



Même si vous avez le moral dans les chaussettes parce que c’est lundi, créez une bonne ambiance autour de vous. Arborez votre plus beau sourire pour débuter la semaine du bon pied.



Excellent lundi à vous.