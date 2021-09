Un docteur géologue fait des révélations explosives sur le pétrole sénégalais

Après Thierno Alassane Sall qui a déballé sur le pétrole sénégalais dans son ouvrage intitulé "Le protocole de l'Élysée : Confidences d'un ancien ministre du Pétrole sénégalais", un ingénieur géologue fait également des révélations explosives.





Selon L'Observateur, Momar Samb, docteur ès sciences géologiques et économiste, n'est pas d'avis que les découvertes pétrolières et gazières annoncées placent le Sénégal dans la catégorie des gisements de classe mondiale.





"Les réserves estimées à partir des 11 forages sont énormes et exagérées dans le bloc de Sangomar. Elles correspondent à un lac de 40 km de longueur, 10 km de largeur et 15 m de hauteur de pétrole. Cela est peu probable dans le bassin du Sénégal configuré par les mouvements tectotechniques qui ont conduit ce morcellement, à la fracturation de la Pangée et à l'ouverture de l'Océan Atlantique. Cela ne montre pas une existence de gisement de "classe mondiale", mais plutôt des réserves lenticulaires de sables, sables argileux et des turbidités, dispersés et à faible accumulations d'hydrocarbures", a révélé Samb.