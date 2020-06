Un élève tombe avec 500 grammes de chanvre indien

La Brigade de recherche (Br) de la police des Parcelles Assainies a mis fin aux agissements d’un élève dealer du nom de M. W. Diop. Le quidam, âgé de 24 ans, s’activait dans le trafic de chanvre indien. Selon des sources de L’AS, tout est parti d’un appel anonyme reçu par la police des Parcelles Assainies, faisant étant d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien à la Patte d’oie. Sans tarder, les hommes du Commissaire Diop investissent les lieux pour y voir un peu plus clair. Les limiers trouvent alors une planque avec un dispositif particulier. Sur ce, les flics qui surveillent les moindres recoins aux lieux indiqués aux abords de l’école Patte d’oie interpellent le sieur M. W. Diop avec 02 cornets de chanvre indien.