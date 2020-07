Un enfant de 6 ans sauve sa petite sœur d’un chien agressif: «Si quelqu’un devait mourir, c’était moi» (photos)

Du haut de ses six ans, Bridger est un véritable petit héros. Le 9 juillet dernier, il a sauvé sa petite sœur, qui se faisait attaquer par le chien de proches de la famille.





Le petit Américain de six ans n’a pas hésité à sauter sur l’animal quand il a vu qu’il s’attaquait à sa petite sœur. « Il a été mordu au visage à plusieurs reprises, puis il a pris la main de sa sœur et l’a mise en sécurité », a témoigné la tante du garçonnet sur Instagram. Comme on peut le voir sur les photos publiées par la tante de Bridger, il a été violemment attaqué au niveau du visage et a dû subir 90 points de suture. La tante du petit garçon a ajouté qu’après l’attaque, Bridger avait prononcé ces paroles : « Si quelqu’un devait mourir, c’était moi ».





Quelques jours après le drame et avoir raconté cette histoire sur les réseaux sociaux, la tante a donné des nouvelles du petit. « Ses blessures vont mieux ! Il reste de bonne humeur et il n’a pas changé. Il ne peut pas encore sourire comme il veut, mais il a souri quand même lorsque je lui ai lu certains de vos commentaires », a-t-elle écrit.