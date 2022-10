Un gendarme se suicide, il avait laissé des indices et une lettre d’adieux

Le poste de gendarmerie de Tivaouane Peul est en deuil. Un de ses éléments s’est donné la mort vendredi dernier en fin de matinée.



D’après Les Échos, qui donne l’information, la victime se nomme Ibert Faye et habitait au quartier Sope Naby de Tivaouane Peul. Célibataire et sans enfant, il vivait seul en location dans un appartement.



Le journal informe que le gendarme, avant de se donner la mort, a donné quelques indices à sa cousine, qui venait souvent lui rendre visite. Les Échos précise qu’il lui a demandé au téléphone de passer dans son appartement en lui indiquant la chambre où elle devra le retrouver et en suggérant qu’il a laissé une note importante dans un tiroir.



La cousine de la victime ne se doutait de rien, d’après la même source. Arrivée sur les lieux, elle se rend dans la pièce en question et tombe sur l’horreur. Le corps sans vie de Ibert Faye pendait dans le vide, à l’aide d’une corde attachée à son cou.



Elle crie de toutes ses forces et va ouvrir le tiroir dont lui avait parlé son cousin au téléphone. Il s’agit, selon Les Échos, d’une lettre d’adieux dont le contenu n’est pas dévoilé.



D’après des sources de Les Échos, le gendarme s’est donné la mort par désespoir. «Il souffrait d’une maladie qui l’obligeait à prendre tous les jours des médicaments qui l’aidaient à tenir debout. Il a choisi le suicide dans le but d’abréger ses souffrances», confie un informateur du journal, sans préciser la maladie en question.