Un «fils» d’Imam Ndao arrêté avec 50 cornets de chanvre indien

Babacar Ndao a été arrêté pour trafic de drogue. Il a été interpellé à Ouest Foire, dimanche dernier, avec 50 cornets de chanvre indien.



Jugé hier, le jeune dealer a confié au juge qu'il est le fils d’Imam Alioune Badara Ndao, rapporte le quotidien Source A dans sa parution de ce vendredi.



Le prévenu s'explique : «Je suis venu à Dakar le dimanche, veille du procès auquel mon père avait été convoqué, pour y assister. Quand je suis arrivé, ma sœur m’a demandé de descendre à Patte d’Oie pour prendre un taxi à destination du marché Mame Diarra".



Et d'enchaîner : "Une fois arrivé là-bas, j’ai demandé à un gars de m’aider à joindre la personne chez qui je devais me rendre. Subitement, j’ai vu le gars courir et je lui ai emboîté le pas, mais on n’a pas trouvé du chanvre indien en ma possession».



Il a fait savoir que ses parents ne savent pas, jusque-là, qu’il est en prison et qu’il aimerait les joindre pour leur faire part de sa situation.

Il précise que lors de son arrestation, les policiers l’ont frappé pour qu’il reconnaisse la paternité de la drogue.



«Je n’ai jamais vu de chanvre indien», a-t-il juré, précisant qu’il a signé le procès-verbal alors qu’il ne sait même pas lire.



Le Parquet a requis contre lui une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans. Le délibéré est fixé au 10 mars prochain.