Un séjour cher payé : Ils lui proposent une partouze, la dévalisent et l'accusent de vol

Venue découvrir le Pays de la Teranga, Obi Ak n'oubliera pas de sitôt son séjour au Sénégal. Elle a passé trois semaines en détention, alors qu'elle était juste venue en touriste.





Elle a rencontré Emmanuel Jeuslin, Bruno Vusec et Lucien R. Vusec, des aventuriers venus au Sénégal pour des sensations fortes. Les trois larrons avaient loué une maison à Saly. Ils font connaissance d'Obi sur le site de rencontres Badoo, un mercredi. Le vendredi suivant, ils l'invitent à une soirée fort arrosée.





Le jour même, Obi est rejointe par son amie à Saly. Elles décident ensemble, vers 20 h, d'aller chez les trois touristes. Ces derniers leur proposent une partouze.





Après une torride nuit, sa copine retourne à Dakar vers 4 h. Obi, qui se sentait trop fatiguée, décide de rester jusqu'au lendemain. Malheureusement, elle sera accusée de vol par ses trois amants d'une nuit. Emmanuel Jeuslin dit avoir perdu 100 000 F CFA, des lunettes et des chaussures. Bruno Vusec, aussi, prétend avoir été délesté de 100 000 F CFA et 105 euros, des baskets et son téléphone portable.





Obi, qui a également perdu son argent et son portable dans l'affaire, a été accusée de vol et de prostitution, avec défaut de carnet sanitaire.





Face aux juges des flagrants délits, Obi n'a eu que ses yeux pour pleurer. Elle a demandé pardon. Elle dit n'avoir aucune idée de qui a pris les affaires de ses amants d'occasion. "Dès que je sortirai, d'ici je vais retourner dans mon pays au Burkina et je ne reviendrai plus jamais au Sénégal", sanglote la fille.





Pour ses avocats Maitres Élise Racapé et Mouhamed Fadel Fall qui ont sollicité l'indulgence du tribunal, ce que les plaignants ont fait à leur cliente est "facile" et "méprisant". "Elle est victime de personnes qui ne viennent que pour s'amuser. Elle s'est fait elle-même voler. Sûrement, ce sont des hommes mariés qui n'osent pas venir au tribunal", a plaidé Me Racapé.





Leur cliente a été relaxée du délit de vol et a été condamnée à 1 mois de prison assorti du sursis pour le délit de défaut de carnet sanitaire.