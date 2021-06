Unacois : "Promouvoir l’inclusion financière du secteur informel pour relever le défi de l’accès au financement des acteurs"

Le comité directeur de l’Unacois s’est appesanti hier, lors de sa session annuelle d’évaluation de la vie économique et sociale de ses membres Opérateurs économique sur l’urgence de consolider la paix sociale, d’accentuer les efforts de promotion de l’emploi des jeunes et de promouvoir le secteur privé national pour une mise en œuvre profitable du PAP2A au bénéfice des populations.Cette rencontre tenue au King Fahd a enregistré la participation du ministère du Commerce représenté par son Secrétaire général Samba Ndao, du DG de Ecobank Sénégal, de la direction Générale des douanes, du PDG du Groupe Sedima Babacar Ngom et du PDG de Jim Production, Elimane Lam, lit-on dans une noyé reçue.L’organisation dirigée par le Président Idy Thiam, en partenariat avec Ecobank Sénégal "prend l’option de mettre l’accent sur la promotion de l’inclusion financière du secteur informel pour relever le défi de l’accès au financement des acteurs concernés et la modernisation du secteur du commerce par l’industrialisation".Pour rappel, le comité directeur est l’organe d’administration de l’Unacois, qui, lors de cette session annuelle, a approuvé les résultats salutaires réalisés par le bureau national présidé par Idy Thiam et les performances de financement enregistrées par Ecobank avec les membres de l’Unacois.