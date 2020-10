Une affaire de «détournement de mineure» atterrit au Tribunal de Dakar

A. M. N. traine en justice son petit ami A. J. C. pour «détournement de mineure». Face au Tribunal de Dakar, la victime est revenue sur sa mésaventure. Elle relate avoir connu le prévenu en mars 2019, en face de son école, car il est employé d’un restaurant du coin. Sur place, rapporte L’AS dans sa livraison de ce samedi, ils ont échangé de coordonnées. Après plusieurs discussions virtuelles, A. J. C. lui a proposé, un jour, de l’accompagner chez lui.«Arrivée dans sa chambre, il a fermé la porte à clé. On a eu à flirter avant qu’il ne me dise qu’il m’aime et qu’il comptait m’épouser. Par la suite, il a enlevé ma robe et m’a forcé à entretenir avec lui des rapports sexuels avec un préservatif. J’ai pleuré jusqu’à satisfaction de sa libido. Avant mon départ, il m’a donné un médicament nommé «Fitting Insertions» en me disant qu’il va m’aider à retrouver ma virginité», raconte la victime.Deux semaines plus tard, la plaignante déclare que son bourreau l’a encore invité. Naturellement, le prévenu nie les faits sans ambages. L’avocat de la partie civile, Me Mamadou Guèye, réclame 20 millions avant de préciser que le prévenu est de mauvaise foi. Le parquet pense qu’il y a des éléments objectifs dans le dossier et que le délit de «détournement de mineure» est constant. Le maître des poursuites a requis 6 mois ferme. La défense a plaidé la relaxe. Délibéré au 5 octobre prochain.