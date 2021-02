Une bagarre entre adolescents fait un mort à Vélingara

Un adolescent a tué son camarade à coups de couteau au cours d'une bagarre. Les deux garçons âgés de moins de 18 ans étaient dans une dispute qui a fini par une bagarre au quartier Samba dans la commune de Vélingara. Les deux protagonistes se sont isolés dans un endroit assez obscure de la ville pour solder leurs comptes. De là, l'irrépressible s'est produit avec la mort de l'autre sur le chemin du centre de santé après trois coups de couteau à la poitrine et sur le dos. Son corps est déposé à la morgue, et le meurtrier présumé est entre les liens de la détention.Pour l'heure, les véritables raisons de cette bagarre ne sont pas encore élucidées. A rappeler que la semaine dernière, deux groupes d'adolescents se sont livrés à une bagarre à coups de marteau au quartier Hafia toujours dans la commune, et le bilan a fait état de plusieurs blessés dont certains dans une situation critique.