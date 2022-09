Une deuxième plainte sur la tête de Kaliphone

Alors qu’il est déjà empêtré dans l’affaire de viol présumé sur Adji Thiaré Diaw, Kaliphone doit faire face à un autre dossier judiciaire. Libération informe que le député Yewwi Alphonse Mané Sambou a déclenché contre lui des poursuites.



Déposée le 19 septembre, la plainte vise, selon le journal, les délits d’atteinte à l’image, à la responsabilité et à l’honorabilité d’un élu, diffusion de fausses nouvelles et discriminations à caractère ethnique.



Libération souligne que la plainte de Alphonse Mané Sambou concerne également Madiambal Diagne et deux autres personnes dont les identités n’ont pas été précisées.