Une fille de 4 ans enchaînée et séquestrée par sa mère à...

S. Souaré, une femme de 26 ans, a été arrêtée et condamnée par le parquet à 5 ans de prison ferme pour avoir séquestré et enchaîné sa fille M. Souaré âgée de 4 ans.L’affaire a été jugée, hier jeudi, par le tribunal de Tambacounda. La dame, qui vit seule dans son domicile au quartier Afia, infligeait un traitement inhumain à sa fille.D’après le récit de L’Observateur, il ne se passait pas une seule journée sans que la maman se déchaîne sur l’enfant.Elle a poussé le bouchon quand elle a décidé d’enfermer la fille et d’enchaîner ses pieds.Une scène qui a fini de révolter les voisins qui ont saisi la police.Elle est mère de deux filles, son mari les aurait abandonnés.