Université Amadou Makhtar Mbow : L’Etat reprend le chantier

L’université Amadou Makhtar Mbow est loin de disposer de ses propres infrastructures. Après des années de retard dans la livraison des chantiers, l’Etat a décidé de reprendre le chantier. L’information a été donnée ce mercredi par Cheikh Ahmadou Bamba Fall, directeur des constructions au ministère de l’Enseignement supérieur.





« On est allé à des fondations de 18 mètres de profondeur. Ce qui n’était pas prévu. Il fallait faire des avenants. Puisqu’il y avait des retards et ce n’était pas prévu dans le projet, le gouvernement a jugé nécessaire d’arrêter ce projet, de refaire tout ce qui est étude et de voir maintenant comment on va relancer ce projet. Donc ce projet sera relancé dans un proche délai », a-t-il déclaré, ce matin, lors d’une visite de chantiers à l’Université Cheikh Anta Diop.





C’est donc une douche froide pour la section Saes de l’Uam. Son coordonnateur Richard Demba Diop et ses camarades exigeaient, il y a moins d’un mois, la livraison des bâtiments avant la prochaine rentrée. Apparemment, c’est parti pour quelques années encore, à l’image de presque tous les chantiers du ministère.