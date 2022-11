Usage du tabac vaginal : Un défi de santé public à Sédhiou

Usage du Tabac sur le vagin

Il y a de cela quelques années, l'usage du tabac vaginal semblait être un épiphénomène. Aujourd'hui, avec la saisie d'une importante quantité de ce produit par les forces de sécurité, les autorités sanitaires et administratives se sont retroussé les manches pour endiguer la propagation de ce nouveau mode de masturbation à la mode.





La question est si préoccupante qu'elle a été inscrite aux points de l'ordre du jour d'un comité régional de développement (CRD). Aussi, les autorités ont-elles pris l'engagement de renforcer la sensibilisation pour identifier les personnes usagers aux fins de freiner ce qui pourrait, à en croire le chef de l'exécutif régional, causer un problème de santé de la reproduction.





Les autorités ont fait une telle recommandation à l'occasion du lancement du projet Continius-PV qui ambitionne, selon Docteur Karim Diop, de poursuivre les soins dans les coins les plus reculés et dans les zones les plus déshéritées et vulnérables à l'aide d'équipes mobiles suivant une planification locale. L'objectif visé est d'annuler la fracture sanitaire entre les zones urbaines et les zones périphériques.