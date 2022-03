Usagers de la Banque : Les sources de contentieux déballées au public à Sédhiou

Les usagers des banques en colére

Au cours d’une réunion publique présidée par le gouverneur de région, l’observatoire pour la qualité des services financiers (OQSF) a rencontré les différents usagers des structures financières de la région de Sédhiou. Cette tribune a permis de déballer les innombrables sources des contentieux qui opposent les clients et les institutions financières.





Parmi celles-là, on note les difficultés rencontrées pour changer de banque. Quasiment toutes les banques rechignent à délivrer le certificat de non engagement, pièce maitresse exigée pour quitter une banque pour une autre. La deuxième cause des contentieux est liée à la contestation d’écriture du client. Pour peu que le client écrive mal ou signe mal, l’établissement financier n’hésite pas à rejeter un chèque ou à satisfaire un client. Sur ce chapitre, OQSF a noté des lenteurs dans la régularisation des erreurs.





D’autres sources de contentieux existent tels les méthodes de recouvrement vexatoires, la problématique des structures financières qui disparaissent au grand dam des clients. Il y a aussi des difficultés énormes à obtenir un relevé de caisse et un tableau d’amortissement pour les bénéficiaires de prêt. Enfin, l’insuffisance de la qualité de l’information sur les droits et obligations du client mis, généralement devant le fait accompli, constitue une des dernières sources de conflit. Le taux d’intérêt usuraire a surtout tenu en haleine l’assistance pendant longtemps en ce qu’il constitue une vraie source de conflits entre le client et sa banque.





D’ailleurs, les participants à la rencontre, majoritairement des femmes, ont justifié l’existence et la persistance des tontines pour contourner ce taux très élevé.





Pour huiler les relations entre ces structures financières et les clients condamnés à vivre ensemble, l’OQSF a mis un dispositif de médiation pour éviter la confrontation et les procédures judiciaires lourdes en termes de temps et de moyens. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement, d’écoute, de conseils dans l’optique de préserver la continuité de la relation commerciale. Aussi, les participants ont-ils été informés des modalités de saisine de cette structure basées sur les anciennes et nouvelles technologies de la communication telles que la lettre, les messages e-mail, le numéro vert, le téléphone et le Whatsapp.