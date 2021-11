Usurpation de fonction : L’Ordre des experts avertit les contrevenants

«Seuls les experts de l’Ones dûment inscrits au tableau (…) sont autorisés à exercer, au Sénégal, les missions de conseil, d’assistance, d’expertise et de représentation dans les domaines sus indiqués, tant auprès des institutions publiques que privées (sociétés, entreprises, Ong, particuliers...)». Ce rappel est du président de l’Ordre national des experts du Sénégal (Ones). Ainsi, il met en garde contre des pratiques de concurrence déloyale et d’exercice illégal de la profession dans les domaines relevant de la compétence de l’Ones.





«Depuis quelques temps, on assiste à des pratiques de concurrence déloyale et d’exercice illégal de la profession d’expert dans les domaines relevant de la compétence de l’Ones par des organisations professionnelles, cabinets et particuliers, qui s’arrogent illégalement des prérogatives et compétences de l’Ones auprès d’institutions et de structures publiques et privées, nationales et supranationales, et même au niveau de la presse », a déclaré Saliou Dièye.