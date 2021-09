Usurpation ou simple homonymie : Quand un professeur Khadimou Rassoul Thiam en cache un autre

Depuis plusieurs mois, un monsieur se présente ou est présenté tantôt comme ceux qui sont habitués des médias sénégalais. "L'éminent Professeur hors classe Serigne Khadimou Rassoul Thiam des îles d'Amérique", ou le "professeur émérite" ou encore "docteur Khadimou Rassoul Thiam" "responsable des pôles mathématiques aux USA". C'est d'ailleurs l'homme qui sur son lit d'hôpital à Dalal Jam, parce que atteint de Covid, avait dénoncé les mauvaises conditions de prise en charge.





Jusque-là tout allait bien. Du moins jusqu'à ce qu'un autre Docteur Khadimou Rassoul Thiam se fend d'un communiqué pour dénoncer une "Usurpation" ou une "homonymie" qui porte à confusion. Il se présente comme docteur en linguistique française de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, enseignant chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et présentement chef de la section de français de cette institution.





La problématique de l'adresse email





D'emblée, l'auteur du communiqué précise que le titre de professeur émérite est une position académique honorifique qu'on occupe après la retraite. "Il nous est arrivé, à plusieurs reprises, de recevoir via notre adresse email institutionnelle ou d'autres canaux informels des correspondances provenant de téléspectateurs qui avaient suivi les émissions auxquelles il a pris part et qui voulaient le contacter ou des réactions de certaines de nos connaissances qui, du fait qu'elles nous ont confondu avec cette personne, s'étonnaient de nous voir prendre des positions qui sont très éloignées des idées et postures que nous avons toujours eues et de l'image que nous avons toujours voulu véhiculer", note-t-il.





Avant d'ajouter: "Il nous semble donc bien utile pour notre personne propre et pour l'image de l'institution dans laquelle nous sommes en service de faire les précisions suivantes afin d'éviter tout amalgame ou confusion qui pourrait naitre de cette "coïncidence" de nom. Plus explicite, il dira : "Mes publications scientifiques et activités de recherches exclusivement en linguistique sont pour l'essentiel visibles et consultables sur Internet et dans plusieurs plateformes académiques".





L'invite à une présentation conforme





"Je me démarque de manière nette et précise des idées et propositions préconisées dans différentes émissions. Et pour lever toute équivoque sur nos identités respectives, je voudrais inviter ce monsieur à se présenter sur le plan académique et professionnel : dans quel établissement est-il en service ? Quel est son grade ou statut ? Quels sont les travaux (articles ou ouvrages scientifiques) qu'il a publiés ? Qui les a publiés ? Quels sont les colloques, séminaires et autres activités scientifiques auxquels il a participé ?" Invite le professeur dans le communiqué.





Beaucoup de zones d'ombre dans son profil





Le docteur en linguistique française de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sent le besoin de clarifier parce que dit-il, le profil professionnel et scientifique de l'autre Khadimou Rassoul Thiam présente des zones d'ombre. Il se présente comme un ingénieur en statistique enseignant en France, tantôt comme "un éminent professeur de mathématiques aux îles d'Amérique", tantôt comme un "professeur émérite", tantôt comme un "docteur", sur les différents moteurs de recherches aucune trace, dans le monde scientifique et universitaire, aucun rattachement institutionnel et professionnel, aucune publication scientifique (article ou ouvrage), aucune activité scientifique (colloque, séminaire, journées scientifiques, conférence…).





Il est assez curieux de constater qu'on ne retrouve aucune information professionnelle et scientifique sur quelqu'un qui prétend dans une émission très suivie être désigné par ses pairs mathématiciens Américains comme "le meilleur spécialiste en algèbre aux Etats-Unis et dans le monde" et être auteur de plusieurs articles, rapports, livres etc".