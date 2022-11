Vaccination du cheptel : Les instructions du chef de l’État…

vaccination du cheptel

Le président de la République a demandé au ministre de l’Élevage et des Productions animales d’accélérer, dans toutes les régions du Sénégal, le déploiement de la campagne de vaccination du cheptel. Le chef de l’État a précisé, dans sa communication au Conseil des ministres, qu’il faut assurer la sécurité sanitaire du bétail, conformément aux orientations et aux objectifs du Plan national de développement de l’élevage.





Dans la même dynamique, Macky Sall a instruit le ministre de l’Élevage de préparer, avec l’ensemble des acteurs du secteur la célébration de la prochaine Journée nationale de l’élevage prévue à Tambacounda.





La campagne de vaccination du cheptel est programmée durant la période du 5 septembre 2022 au 31 mars 2023. Soit sept mois. Le Sénégal s’est fixé d’ambitieux objectifs à atteindre pour se conformer aux standards sanitaires internationaux. Au moins 9 000 000 d'ovins et de caprins, 2 500 000 bovins et 350 000 chevaux seront vaccinés contre la peste équine, et 5 000 000 de volailles contre la maladie de Newcastle.





L'annonce a été faite par le docteur Imam Thiam, Président de l'Ordre des vétérinaires du Sénégal.