Vaste escroquerie foncière à Tivaouane : Un géomètre enterre les rêves de plusieurs émigrés Tidianes

Des rêves brisés. Des années d’économies perdues. C’est le triste sort qu’un géomètre du nom G.D Sarr a réservé aux Talibés Tidianes expatriés qui souhaitent avoir un toit dans la ville sainte de Tivaouane. C’est une rocambolesque histoire avec un prologue qui a débuté, il y a deux ans. Le géomètre est injoignable sur ses 6 numéros de téléphone depuis 6 mois pour certaines de ses victimes.



Tout s’écroule comme un château de cartes. Plusieurs talibés Tidianes qui voulaient avoir un pied à terre à Tivaouane avec le promoteur G.D.Sarr, un géomètre, ont déchanté. Du moins, depuis le 21 décembre 2020, ils sont dans l’incertitude. C’est ce jour, que G.D. Sarr, se présentant comme un géomètre, a obtenu un accord de lotissement avec la mairie de Tivaouane, à Toro, un quartier situé à la périphérie, à proximité de Mboro. Le site en question était perlé d’exploitations agricoles des familles. Ces dernières avaient commencé à vendre leurs terres à tout-va. « Les propriétaires des champs avaient commencé à vendre d’une manière anarchique les terres », rapporte Moustapha Niang, agent à la mairie.



Ce bradage avait conduit la municipalité à recourir à un géomètre pour un plan de lotissement. Il était convenu que le géomètre devrait être payé en nature d'une part et d’autre part « les terres déjà vendues seraient restituées à leur propriétaire après l’achèvement des travaux ».



C’est sur cette base qu’il y a eu une délibération du Conseil municipal sur une surface de 40 hectares dans la zone de Toro-Malick.



Chaque parcelle devrait avoir une superficie de 225 m2 selon Moustapha Niang.



Après l’accord, le géomètre s’est engagé à vendre son quota à des tiers notamment à des émigrés résidents en France pour la plupart. Tout s’accélère pour former une coopérative. Un groupe WhatsApp a été créé. Les propositions de cession sont avantageuses dans une ville sainte. La parcelle de 300 m2 est cédée à 1.500.000 francs CFA. « Il nous a proposé de vendre la parcelle de 300m2 à 1.500.00 francs Cfa », relate Pape Samba Diop, une des victimes qui vit en France. Poursuivant, Monsieur Diop informe que le géomètre leur « a fait choisir des lots sur le plan de masse en plus de l’élaboration de contrat pour sécuriser la transaction ».



Le sieur Sarr, poursuit Pape Samba Diop, s’était engagé, à mettre à la disposition des acquéreurs des papiers des parcelles, après avoir payé les ordres de recette aux impôts et domaines. Si certains des clients ont payé cash, d’autres versent, dans un compte, régulièrement des sommes allant de 50.000 à 100.000 francs CFA. Tout compte fait, le cumul des versements des émigrés s’élève à 24 millions de francs CFA en février 2021.



Les expatriés ne sont pas les uniques victimes. A Tivaouane, les personnes à qui le géomètre doit des parcelles ne se comptent plus y compris des agents du pouvoir judiciaire.



Des terrains vendus à des juges et à des greffiers



« Pour ma part, le géomètre me doit 07 terrains. Il me les avait vendus à 500.000 francs CFA. Cela fait plus d’un an. Quand j’ai voulu acheter, on est allé ensemble visiter la zone concernée. Il m’avait promis de mettre à ma disposition les papiers administratifs dès qu’il aura reçu son quota de la mairie. Je ne suis pas la seule. Mon mari travaille au tribunal. Il a vendu des terrains à des juges et à des greffiers. Je connais quelqu’un à qui il doit 12 terrains », témoigne Ndèye Dior Sy, une habitante de la ville sainte.



Jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, le géomètre au centre de l’histoire est perdu de vue. Cette situation laisse planer des incertitudes sur les cessions des parcelles par le géomètre. « Quelques mois après avoir choisi les lots, je me demandais comment avait-il la possibilité de faire choisir les terrains alors qu’il n’avait pas encore reçu son quota », s’interroge notre interlocuteur. Les interrogations sont légitimes d’autant plus que Monsieur Sarr est revenu pour leur signifier que les parcelles qu’il avait cédées n’étaient pas concernées par les lotissements.



« Au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte que mes inquiétudes étaient fondées. C’est là que j’ai demandé aux autres de suspendre des versements. Après 06 mois sans nouvelle, il est revenu pour nous dire que finalement la mairie avait délibéré. Cependant, les terrains qu’on avait choisis n’étaient pas concernés. Il nous a donc demandé de choisir parmi d’autres lots. A contrecœur, nous nous sommes exécutés. C’était en avril 2022 et depuis lors nous n’avons plus de ses nouvelles », raconte Pape Samba Diop. Entretemps, il quitte le groupe WhatsApp qu’il avait lui-même créé et reste injoignable.



Injoignable sur 6 numéros de téléphone



Même situation chez les victimes établies au Sénégal. « Depuis six mois, je n’arrive plus à le joindre au téléphone. Il a plus de six numéros. Il est injoignable sur les six numéros. Les rares fois qu’on a pu le joindre, il nous dit qu’il est en route pour Tivaouane. Mais il n’est jamais là », constate Ndèye Dior Sy. Depuis lors, des plaintes sont déposées contre Monsieur Sarr à Thiès et Tivaouane, sans suite probante.



Ndeye Dior Sy a saisi la section de recherche depuis bientôt 06 six. Idem pour les émigrés qui ont déposé des plaintes par procuration. Ces derniers ont d’ailleurs été informés que Monsieur Sarr ne disposait plus de terrain à Tivaouane. « Nos contacts à la mairie nous ont fait savoir qu’il avait déjà vendu les terrains qui lui appartenaient », renseigne Pape Samba. Le coup est dur pour ces jeunes « talibés tidianes » qui ne voulaient qu’une chose : avoir une demeure dans la ville sainte. Seneweb a, pour sa part, tenté de joindre le géomètre en question sans succès. Confirmant de facto qu’il est injoignable.