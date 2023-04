VÉLINGARA :Les populations réclament l'érection du département en région

Les populations de Vélingara veulent l'érection de leur département en une région. Elles ont remis sur la table des autorités centrales cette vieille doléance de 2019. Si le département de Vélingara a deux grands marchés hebdomadaires dont Diaobé et Manda Douane, deux barrages hydrauliques qui favorisent la riziculture et le maraîchage en empêchant la remontée de la langue salée, cela est considéré comme étant un poumon économique viable. Mieux, le département est frontalier à trois pays que sont là Gambie et les deux Guinées. Suffisant pour que les populations réclament l'érection de ce département enune région.





A côté de ces atouts, Vélingara a les 2/4 de la population totale de la région de Kolda. Cette volonté des populations est portée haut par le maire Mamadou Wourry Baîlo Diallo. Une volonté affichée au cours d'une rencontre politique à laquelle Vélingara s'engage à réélire le Président Macky Sall en 2024. "Macky Sall est notre candidat et nous nous battons pour le réélire des le premier tour en 2024" a déclaré l'édile de la ville de Vélingara qui invite les uns et les autres à maintenir l'unité et la cohésion pour le développement de cette localité.