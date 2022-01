Vélingara : Série de vols en milieu scolaire

Série de Vol au Cem Kandia de Velingara

Des bandits, encore non identifiés, ont mis à sac le bureau du Principal du collège d’enseignement moyen (Cem) de Kandia, dans le département de Vélingara. C’était dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 décembre 2021. Selon le principal du collège, Mamadou Salif Diallo, « le vendredi matin, nous avons trouvé qu’une fenêtre a été défoncée, les grilles enlevées. La fenêtre donne sur le bureau des surveillants et la porte du bureau du principal est défoncée, informe-t-on.





À l’intérieur, tout était sens dessus-dessous. Ils ont tout mis à sac et volé des boites de craie et plusieurs paquets de masques de couleur noire. Ils n’ont rien pris dans le bureau des surveillants ou se trouvaient beaucoup de cahiers et d’autres matériels pédagogiques ». « Depuis 3 ans, le Cem connaît des cas de vols par effraction. Les coupables ne sont jamais pris ni font l’objet de plainte à la gendarmerie », a dit le surveillant dudit collège selon le Quotidien.





Auparavant, la semaine dernière, c’est le Bloc scientifique et technique Bst de la ville de Vélingara qui a reçu la visite des malfaiteurs qui sont entrés par effraction dans le bureau du directeur, Edmond Basseck, pour y voler un ordinateur fixe avec un vidéo-projecteur. Ce n’est pas tout. Au mois d’octobre dernier, quelques jours après la rentrée des classes, le Cem de la ville de Vélingara a reçu la visite des voleurs.