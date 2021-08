Vélingara : Un garçon de 15 ans se donne la mort par pendaison

La nouvelle est tombée avec beaucoup d'amertume dans le village de Maréwé Malang situé dans la commune de Pakour département de Vélingara. B Boiro, un garçon âgé seulement de 15 ans s'est donné la mort par pendaison. Même si les véritables causes de ce suicide ne sont pas encore élucidées, notre source renseigne sur un calendrier à respecter par les enfants pour conduire les troupeaux au pâturage. A son jour de repos, B. Boiro devait aider son papa aux travaux champêtres. Ce dernier lui demande d'aller se reposer. B. Boiro a profité de ce temps libre pour aller mettre fin à ses jours en se pendant à un arbre. Après la découverte macabre, les populations ont informé les éléments de la gendarmerie qui sont vite descendus sur le lieu du drame pour faire le constat. Après formalités d'usage, le jeune garçon est inhumé en présence de ses parents, amis et proches. Pour l'heure c'est l'émoi et la consternation à Marewé Malang qui vient de perdre un de ses fils.