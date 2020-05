Vélingara : Un homme se donne la mort par pendaison

Bassirou Sall âgé de 40 ans a mis fin à ses jours, hier à Vélingara. Selon le journal L’As, il a été retrouvé pendu sur un anacardier, juste derrière la pépinière du service des Eaux et Forêts. Les premiers qui ont retrouvé le corps qui balançait en plein air ont alerté les éléments de la brigade de gendarmerie de Vélingara. Ainsi, le commandant Ousmane Sall et les sapeurs-pompiers, en plus d’un agent de santé, se sont rendus sur les lieux.