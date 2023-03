Venue récupérer un colis à Saly : Quatre jeunes ouvrent sa portière, volent son sac et risquent 2 ans de prison

Vols et agressions sont monnaie courante au croisement de Saly. S'y aventurer la nuit serait se jeter dans la gueule du loup. La jeune dame Khady Ndiaye l'a appris à ses dépens.





En effet, vers 22 h, elle s'est rendue au croisement Saly pour récupérer un colis qui venait de Dakar. Elle pensait être en sécurité à l'intérieur de sa voiture.





Cette nuit-la, elle raconte qu'Abdou Karim a ouvert la portière de son véhicule en lui demandant si elle se rendait à Dakar. Au moment où elle lui criait de refermer la portière, trois autres personnes ont ouvert les autres portes de la voiture et l'une d'entre elles a emporté son sac qui contenait deux bagues en or, un iPad, plus de 100 000 F CFA et divers autres objets.





Abdou Karim Diouf et Babacar Cissé seront arrêtés par la suite, alors que leurs complices ont pris la fuite. Mais le lendemain, l'un des voleurs a été arrêté.





Abdou Karim Diouf, Babacar Cissé et Ousmane Cissé ont été présentés au juge Gaye du tribunal des flagrants délits de grande instance de Mbour, pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction.





Face au président de séance, les jeunes ont contesté les faits. Mais le passé carcéral d'Abdou Karim Diouf, emprisonné plusieurs fois pour vol, a pesé contre eux.





Le procureur a ainsi requis deux ans de prison ferme contre les prévenus qui seront fixés sur leur sort mardi prochain.