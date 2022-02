Vers une nouvelle hausse du prix du pain

Les ménages sénégalais ont eu, hier, une bonne nouvelle en apprenant la baisse des prix de l’huile, du riz et du sucre.



Mais, cette joie sera de courte durée, et pour cause, Le prix du blé connaît une hausse sur le marché à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.



Ce qui va, sans doute, se répercuter sur le prix de la farine et du pain, rapporte Walf Quotidien dans sa livraison du jour.



Le prix du blé a augmenté de 5%. Et, il est peu probable pour l’État du Sénégal de renoncer aux droits de Douanes et à la Tva pour empêcher l’éventuelle hausse.



"Le Sénégal est couvert pour deux mois. Mais, si la tendance haussière se maintient, le gouvernement n’aura aucun levier pour interdire la hausse du prix de la farine et du pain", alerte le président des meuniers du Sénégal, Claude Demba Diop.