Victime de ‘’discrimination’’: Le syndicat des travailleurs de l’administration fiscale menace d’aller en grève

S’ils n’ont pas pu manifester leurs doléances le 1e mais 2020 à cause de la Covid-19, certains travailleurs sénégalais ont profité de la fête du travail de cette année pour égrener leur chapelet de préoccupations sur la table des patrons.





C’est notamment les cas des travailleurs du syndicat des travailleurs de l’administration fiscale. Ces derniers dénoncent une discrimination de la direction de la DGID dans la répartition des avantages.





‘’Un inspecteur des impôts débutant fraîchement sorti de l’école gagne plus de trois fois qu’un agent de même hiérarchie qui a fait plus de vingt ans de service. Pire, des agents (inspecteurs et contrôleurs) des impôts qui sont même en position de stage ou en détachement, qui ne sont pas à la DGID, gagnent beaucoup plus que ceux présents toute hiérarchie confondue et parfois plus gradés dans la fonction publique’’, a déploré le secrétaire dudit syndicat, Alassane Ba, dans un communiqué dont copie est reçue à notre rédaction.





Après avoir tenté, en vain, de corriger ces problèmes avec les responsables de la DGID, Alassane Bâ et ses partenaires ont décidé de passer à la vitesse supérieure. ‘’Suite à un webinaire, les centrales syndicales ont décidé, vu le contexte de Covid-19 de ne pas organiser de rassemblement. Les doléances sont compilées et seront remises au chef de l’Etat. Dans la perspective de futures échéances de lutte, un préavis de grève et des actions sont prévus dans les prochains jours. La discrimination a trop duré’’, menace-t-il.