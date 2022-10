VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES DE 1000 MENAGES A TIVAOUANE : LE SYMBOLISME AU-DELA DE LA REDUCTION DES CHARGES EN PERIODE DE GAMOU

Une soixantaine de camions sont dans une sorte de course de fond durant la période du Gamou à Tivaouane. L’objectif, c’est de vidanger au moins les fosses de 1.000 ménages avec le concours de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal. Au-delà de la réduction des charges des bénéficiaires, la vidange revêt la dimension de la préservation de l’image des ménages.





Le site de dépotage est isolé dans le quartier de Ndindy, à la périphérie de Tivaouane vers la route de Saint-Louis. Il n’est pas pourtant désaminé. Les camions hydro-cureurs entrent. Ils tournent comme s’ils allaient ressortir. Les conducteurs font marche arrière pour mieux se rapprocher de la déposante. Les apprentis sautent de la cabine. Ils ouvrent la vanne. Les boues coulent des citernes pour rejoindre le bassin. « Je suis venu de Dakar pour contribuer à prendre en charge la vidange des fosses des ménages. Je dois chaque jour faire 8 rotations », nous dit Elimane Ndiaye, un camionneur. Il quitte le site au bout de quelques minutes et engage une route latéritique, franchit la porte de sortie pour regagner la ville. Sur le bas-côté de la route, trois autres camions entrent dans le site de dépotage. Les chauffeurs manœuvrent pour s’aligner sur trois quais. Des apprentis débarquent. Ils ouvrent la vanne. Le temps que les boues sortent des citernes, ils courent pour acheter de l’eau fraiche mise en sachet pour se désaltérer. Une odeur fétide irrite la gorge et les narines. On s’en accommode. La vidange des fosses pour permettre à des milliers fidèles de passer un bon Gamou est une mission exaltante. C’est pour cela que l’Office National de l’Assainissement du Sénégal n’a pas lésiné sur les moyens. « Nous avons mobilisé une soixantaine de camions. Chaque camion est tenu de faire au moins 8 rotations dans la journée trois jours avant, pendant et trois jours après le Gamou. Nous devons vidanger au moins 1500 ménages », informe, Mansour Seck, le représentant de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal à Tivaouane.





De la déposante, nous empruntons, la nationale. Le trafic est au ralenti ce jeudi 6 octobre 2022. Les bus, les 7 places, les minicars, les charrettes se disputent la chaussée. On klaxonne. On rouspète. Les plus pressés dévient vers les routes secondaires. Après des tours et des détours, nous sommes au quartier Khaly situé non loin du centre-ville. Ici, l’importance de la vidange de la fosse ne mesure pas par la réduction des dépenses des ménages. La vidange a tout un symbolisme dans durant cette période de Gamou. C’est une question d’image des ménages. « Aucun ménage ne souhaiterait recevoir des hôtes et ses parents dans de mauvaises conditions d’hygiène. Sans la vidange, il y aura des odeurs, des eaux usées et des risques de maladies. Certes, c’est une décharge pour les familles, mais son impact part au-delà de la réduction des dépenses », argumente Mouhamedine Sougou.





Le tout à l’égout, une demande pressante



Il souhaite que les ménages de son quartier soient déchargés une fois de bon de la charge de la vidange qui pèse sur le budget des familles. « Le réseau d’eau usée s’est arrêté à moins de 600 mètres d’ici. Nous souhaitons que notre quartier bénéficie d’une extension », a plaidé Mouhamedine Sougou. Cette requête est partagée par Serigne Touba Ndiaye. L’homme âgé d’une soixantaine d’années est témoin des efforts déployés par l’Etat pour améliorer le cadre de vie dans la cité religieuse au cours de ces dernières années. « Nous avions eu cette année moins d’inondations or nous avions eu plus de pluies intenses », témoigne Serigne Touba Ndiaye. Rappelons que l’ONAS a déployé au total de 7 motopompes positionnées dans les points bas, à Khouly, Fogny, Keur-Khaly et au niveau du bassin de rétention du quartier Pam. « Le dispositif de pompage a été renforcé avec 7 motopompes envoyées par le Directeur Général, Dr Ababakar Mbaye. L’ONAS a également recruté 14 jeunes pour surveiller le dispositif et faire fonctionner les motopompes en cas de besoin », a expliqué Mansour Seck. Ces mesures ont permis aux habitants de Tivaouane de passer un hivernage avec moins de désagréments liés aux pluies.