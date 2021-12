Vidéo publiée sur le net : L’enseignante Mariama Goudiaby Diatta n'a pas été radiée mais...

Une enseignante aurait été relevée de ses fonctions par l’inspecteur de l’éducation et de la formation (Ief) de Kolda.



Ce, à cause d’une vidéo qu’elle a publiée sur le Net montrant ses élèves, en classe de CP, en train de composer assis à même le sol sur des nattes dans un abri provisoire.



Mariama Goudiaby Diatta n’a pas été relevée de ses fonctions, encore moins radiée, rapporte le quotidien L’Observateur dans sa livraison du jour.



Par contre, indique le journal, elle aurait reçu des menaces venant de sa hiérarchie en guise de représailles.



L’Ief de Kolda aurait agité l’idée d’une demande d’explication et d’une exclusion de la direction de l’école.



Quid de son geste ? Mme Diatta, directrice de l’école Afia, a confié qu’elle sollicitait l’aide d’un ami d’enfance établi en France pour améliorer les conditions d’étude des élèves.



Ce dernier lui a alors demandé de filmer les classes et de lui envoyer les vidéos, lesquelles vont lui servir d’illustrations pour convaincre les donateurs.



C’est ainsi qu’elle a filmé la classe de CP et les élèves assis à même le sol sur des nattes. Elle ignore comment la vidéo est tombée sur les réseaux sociaux.



Femme dévouée, elle en est à sa 15e année dans la fonction d’enseignante et à sa 2e année à la direction de cette école.



À la fin de chaque année scolaire, a-t-elle confié, elle mentionne dans son rapport de fin d'année les besoins de l’école et ses difficultés.