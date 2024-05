Vie chère, chômage des jeunes : Le message fort des Évêques

Au sortir de la Conférence Épiscopale de la Province Ecclésiastique du Sénégal qui a tenu sa deuxième Session Ordinaire de l’Année Pastorale 2023-2024, les Évêques ont pris d’importantes décisions concernant la vie de l’église et ont adressé des messages forts sur la situation nationale.





Face au chômage des jeunes et aux difficultés économiques, les Évêques expriment leurs préoccupations.

Sur ce point, ils invitent les autorités à mettre en place des politiques efficaces pour offrir des opportunités d’emploi et des formations adaptées aux besoins du marché du travail. Conscients de la cherté de la vie qui pèse sur les familles, les Évêques ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour réduire le coût de la vie. Ils ont insisté sur la nécessité de protéger les plus vulnérables et de garantir l’accès à des biens de première nécessité à des prix abordables.

"Nous exhortons les autorités à intensifier leurs efforts pour offrir des opportunités d’emploi et des formations adéquates à notre jeunesse, afin de lutter efficacement contre le chômage. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour atténuer la cherté de la vie et protéger les plus démunis", ont-ils déclaré.





L’élévation du Grand Séminaire Interdiocésain François Libermann de Sébikhotane au statut d’Institut Ecclésiastique d’Études Supérieures a été aussi évoquée. Ce changement, prévu pour octobre 2024, vise à améliorer la formation des futurs prêtres et à renforcer la qualité de l’enseignement théologique dans la région. Les Évêques ont validé la publication prochaine d’un Vade-mecum pour la célébration eucharistique, destiné à l’usage des prêtres. Ce document, attendu pour septembre 2024, a pour objectif de guider les prêtres dans la célébration des sacrements et de renforcer la liturgie au sein de l’Église.





"Nous encourageons vivement les prêtres à s’approprier ce Vade-mecum qui sera publié en septembre 2024, pour une meilleure organisation et célébration des sacrements:, invitons les Évêques de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Guinée Bissau, Cap Vert.