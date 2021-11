Vie de couple : Pourquoi autant de « guerres froides » ?

Défini comme cet acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le Code civil ou par les lois religieuses, le mariage est même considéré une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre ensemble et fonder une famille. Il est censé être un havre de paix vu le degré d’amour qui a poussé les deux tourtereaux à vouloir s’unir pour le meilleur et pour le pire.



Le pire, justement, c’est ce que semble vivre beaucoup de couples de nos jours. Et il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux plus particulièrement sur certaines pages qui traitent des histoires de vie de couple, pour s’en rendre compte. La page SDSK, pour ne pas la nommer par exemple, est devenue le mur des lamentations de beaucoup de couples sénégalais. À parcourir les publications renversantes, l’on serait tenté de dire qu’il n’existe presque plus de mariage heureux. Les histoires d’infidélité, de maltraitance et d’adultère sont devenues monnaie courante.



La tragédie de ce dimanche 7 novembre 2021 vient à nouveau soulever ce mal-être que vivent beaucoup de couples. Un échec qui a entraîné la perte de 4 vies. Les thérapies de couple sont malheureusement considérées sous nos cieux comme une affaire de « toubab » (blanc). Mais à voir les causes qui sous-tendent cette tragédie, nous pouvons noter une accumulation de frustrations et un manque de dialogue qui auraient pu être évités si les couples avaient l’habitude de s’ouvrir à ce genre de spécialiste pour régler certains problèmes conjugaux qui existent dans tous couples et que certains surmontent et d’autres non.



Le manque de communication dans un couple fait toujours que des problèmes qui auraient pu être réglés avec de petits mots comme « je suis désolé » ou « je m’excuse » se transforment en conflits qui se terminent des fois devant les tribunaux. L’orgueil est l’ennemi d’un couple. Retenons que les plus grandes guerres dans ce monde ont été réglées autour d’une table, donc pourquoi tel ne saurait pas être le cas pour « une guerre froide familiale » ?