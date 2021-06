Viol et Grossesses précoces : A Sédhiou, élèves et enseignants informés des peines encourues

Les viols et grossesses précoces en milieu scolaire préoccupent les autorités académiques. Pour mieux dissuader les auteurs et protéger les victimes, l’académie de Sédhiou, en collaboration avec le groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (Geep), a jugé salutaire de former les principaux concernés.





Ainsi, deux élèves et cinq professeurs de chacun des collèges et lycées de la commune ont bénéficié hier vendredi d’une formation sur les textes réglementaires qui régissent la protection de l’enfant.