VIOLATION DU COUVRE-FEU : LA DIC ARRÊTE 4 PASSEURS ENTRE DAKAR, MBOUR, THIÈS ET TOUBA

Selon EnQuête, qui donne l’information dans sa livraison de ce samedi, la Division des investigations criminelles (Dic) a mis la main sur une bande de quatre personnes s’activant dans le transport irrégulier de passagers sur les axes Dakar, Mbour, Touba et Thiès. En effet, rapporte le journal, un dispositif de télésurveillance a été mis en place par la police.C’est ainsi que A. Diaw, un premier suspect, a été identifié, à Dakar, le 21 avril. Avec sa collaboration, 3 autres chauffeurs ont été piégés. Il s’agit de B. Ndoye, A. Diène et C. Gning. Ce dernier, chauffeur dans une société de commerce de produits pharmaceutiques, détient une autorisation de circuler. Et, lors d’un voyage, une connaissance lui dit que 6 personnes désirant rallier Dakar étaient prêtes à payer 20 000 Fcfa chacune. Il a cédé à l’appât du gain.Face aux enquêteurs, il a dit que son patron n’était pas au courant de ses activités délictuelles. Ce que son boss a confirmé durant son audition. D’ailleurs, ce dernier promet de prendre des sanctions pour cette faute. Le chauffeur A. Diaw a aussi reconnu les faits. Là où le troisième larron, A. Diène, a nié, soutenant qu’il n’a jamais transporté de passager clandestinement. Au terme de leur garde à vue, tous les trois ont été déférés, ce vendredi, devant le parquet.