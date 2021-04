Violences à la Fac Sciences de l'Ucad : Les sanctions sont tombées

Les violences enregistrées les lundi 8 et mardi 9 février à la Faculté des Sciences de l’Ucad ne resteront pas impunies. La commission de discipline qui s’est réunie jeudi dernier, 1er avril, a prononcé des sanctions à l’encontre des personnes reconnues coupables. Ils étaient 14 étudiants à avoir été traduits devant la commission. A l’arrivée, 7 d’entre eux ont été sanctionnés.L’un des étudiants a été interdit d’inscription à l’Ucad pour une durée de 5 ans. C’est dire que les portes de l’Ucad lui sont presque définitivement fermées. Deux autres sont frappés d’interdiction pour une durée de 2 ans et les 4 restants pour une durée d’un an.Les 7 autres ont été plus chanceux, car les 4 ont bénéficié d’une relaxe et les 3 de réprimandes.A noter que les étudiants sanctionnés perdent immédiatement tout droit aux œuvres sociales, à savoir l’accès au logement, à la restauration, aux services de santé.Pour rappel, ces violences font suite à une altercation entre deux étudiants lors de l'élection des délégués. L'un avait grièvement blessé l'autre qui avait été évacué.