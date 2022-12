Violences contre Amy Ndiaye: le Collectif des associations féminines va déposer une plainte contre deux députés de YAW

Ce 02 décembre, le Collectif des associations féminines du Sénégal s'est joint au chœur des indignations suite à l’affaire d’Amy Ndiaye, maire de Gniby, violentée à l’Assemblée, jeudi dernier, par deux de ses collègues députés. Cette organisation a informé qu'une plainte sera déposée, lundi 5 décembre, à la table procureur contre les deux députés de Yewwi Askan Wi (YAW) qui s’en sont pris à Amy Ndiaye.





Face à la presse, Anta Wade Dieye, porte-parole dudit collectif a dénoncé avec la dernière énergie les faits qui se sont produits hier dans l’hémicycle.





« Nous avons un but c’est de combattre les violences faites aux femmes. Les femmes sont souvent brutalisées dans leur ménage, bureau. Et ça suffit ! », a-t-elle martelé.